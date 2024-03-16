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Nutrients: оливковое масло может повысить эффективность лечения нейробластомы

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Nutrients: оливковое масло может повысить эффективность лечения нейробластомы

Ученые из университета Порту в Португалии обнаружили, что антиоксидантные свойства оливкового масла могут повысить эффективность лечения нейробластомы — злокачественного новообразования, которое развивается из клеток-предшественников нервной системы, нейробластов. Результаты исследования опубликованы в журнале Nutrients.

Отмечается, что нейробластомой в основном заболевают дети в возрасте до пяти лет. Как правило, заболевание возникает из-за генетической мутации, возникающей во время раннего развития. При этом окислительный стресс в организме может ускорить разрастание опухолей из нейробластов — зародышевых клеток, которые в норме превращаются в нейроны.

Исследование португальских ученых представляет собой обзор существующих специально отобранных научных работ, изучающих свойства оливкового масла. Обзор показал, что фенольное соединение OLE, содержащиеся в этом продукте, а также продукт его ферментации под названием HT могут снижать окислительный стресс в организме.

Ученые объяснили, что эти вещества могут защищать клетки организма от повреждений свободными радикалами — химическими частицами, которые накапливаются в ходе естественного обмена веществ. Такое действие также связано с противоопухолевым эффектом. Это значит, что использование оливкового масла в качестве элемента комплексной терапии может повысить эффективность медикаментозного лечения нейробластомы и снизить вероятность метастазирования.

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