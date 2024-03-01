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NWP: на юго-востоке Польши обнаружили 4000-летнее церемониальное оружие

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NWP: на юго-востоке Польши обнаружили 4000-летнее церемониальное оружие

Польские археологи обнаружили необычный медный кинжал возрастом около 4000 тыс. лет. Находку сделали в лесу недалеко от деревни Корженица на юго-востоке страны. Исследование опубликовано в научном журнале Nauka w Polsce (NWP).

По словам ученых, редкое оружие, по всей видимости, принадлежало элитному воину очень высокого статуса. Подобный клинок находили в Польше лишь единожды в 1960-х годах.

Еще одним интересным фактом стало то, кинжал оказался единственным артефактом в зоне поисков. Из-за этого сложно определить, к какой именно археологической культуре принадлежал этот предмет.

Археолог Марцин Бургхард отметил, что найденное оружие, вероятно, было церемониальным, а не боевым. Исследователь подчеркнул, что медные лезвия достаточно мягкие, поэтому их трудно использовать в реальном сражении. Скорее всего, клинок служил символом высокого статуса владельца.

Ученые планируют провести металлургический анализ, который может помочь определить, откуда взялся кинжал и как он был изготовлен. Вероятно, он был выкован за пределами региона.

Ранее археологи нашли небольшой войско скелетов бронзового века в полном вооружении.

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