Нужно обязательно снять фильм “Холоп 3”, считает актер Оливье Сиу

В перспективе следует задуматься над съемками третьей части комедии “Холоп”, считает российский актер французского происхождения Оливье Сиу, сыгравший одну из ролей во второй картине.«

"Мне казалось, что у меня совсем небольшая, незаметная роль, однако мне каждый день звонят знакомые и говорят, что они меня видели, что фильм им очень понравился. Мне кажется, если два фильма вышли такими хорошими, если люди их полюбили, то нужно обязательно снимать и третий. И обязательно приглашать туда меня, тогда снова все получится", – со смехом сказал Сиу "Петербургскому дневнику".

При этом он признался, что сам пока не видел фильм.«”У меня в комедии “Холоп 2″ всего одна сцена, но она очень смешная. По сценарию, главная героиня попадает в как бы штаб Наполеона, которого играет Павел Деревянко. Юмор строится на том, что главная героиня не знает французского языка, и персонаж Павла Деревянко начинает с выражением говорить слова из французской песни. Вероятно, режиссер решил, что в этой сцене хоть кто-то должен знать французский язык, поэтому меня и пригласили”, – рассказал актер.

По его словам, на съемках “всем было весело”.«”Павел Деревянко – очень хороший комедийный актер, который любит импровизировать, поэтому все три часа съемок мы очень смеялись, особенно когда он убегал от актрисы Аглаи Тарасовой. Поскольку у меня небольшая роль, я смеялся в тот момент, когда камера была направлена не на меня”, – признался Сиу.

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Взято отсюда.