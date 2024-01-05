Нутрициолог рассказала, что нельзя делать после праздников

Возвращаться к нормальному образу жизни после новогодних каникул нужно постепенно, заявила нутрициолог Елена Башкирова.«”Резкие перепады в питании, режиме дня, физической активности становятся стрессом для организма, поэтому вместо отдыха и восстановления во время праздников мы получаем еще больший вред”, – рассказала Башкирова интернет-изданию “Подмосковье сегодня”.

По ее словам, как бы человек ни провел Новый год и каникулы, сразу же возвращаться к нормальной жизни нельзя – следует подумать, какие привычки претерпели изменения во время праздников, и входить в привычный ритм постепенно.«”Не расставались с тазиком салата? Надо вспомнить о чистых интервалах – питаться три раза в день без перекусов. Это принесет больше пользы, чем жесткие ограничительные диеты. Грелись всю неделю на диване в обнимку с пледом? Увеличивать активность стоит не внезапно начатыми ежедневными тренировками, а для начала утренней гимнастикой, постепенно набирая обороты”, – пояснила специалист.

Она добавила, что это касается и тех, кто просыпался ближе к обеду – “по щелчку пальцев циркадные биоритмы не восстанавливаются”, лучше всего начать вставать на час раньше, потом еще на час и так вернуться к ритму рабочих будней.

Ранее в интервью радио Sputnik психоаналитик, клинический психолог Ирина Смолярчук объяснила, как после Нового года выйти на работу без стресса.

Взято отсюда.