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Объявленная почти час назад в Белгороде ракетная опасность отменена

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Объявленная почти час назад в Белгороде ракетная опасность отменена

Ракетная опасность в Белгороде и двух округах Белгородской области отменена спустя почти час, сообщается в Telegram-канале мэрии.

Власти распространили предупреждение о ракетной опасности в Белгороде и одноименном районе в 16:54 мск, в Грайворонском городском округе – в 17:04 мск.«”РСЧС: Внимание! Город Белгород и Белгородский район. Отбой ракетной опасности… Грайворонский городской округ. Отбой ракетной опасности”, – сказано в размещенном в Telegram-канале сообщении.

В субботу утром в Белгороде и одноименном районе также прозвучал сигнал ракетной опасности, спустя 23 минуты предупреждение было отменено.

Позднее в мэрии Белгорода проинформировали, что в Грайворонском городском округе также действует предупреждение о ракетной опасности.

Радио Sputnik ранее сообщило о ликвидации открытого горения на Сырзанском НПЗ после атаки БПЛА.

Взято отсюда.

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