Объявлены первые победители III Национальной премии интернет-контента

Подведены итоги первой части III Национальной премии интернет-контента, учрежденной Институтом развития интернета (ИРИ). Церемония награждения лауреатов главной контент-премии России состоялась 5 марта в рамках Всемирного фестиваля молодежи на федеральной территории “Сириус” в Сочи.«

"Символично, что в этом году Премия ИРИ была вручена первым победителям на Всемирном фестивале молодежи. Одна из главных задач нашей награды – открывать и отмечать новые имена: авторов, продюсеров, создателей контента, который сделан талантливо, несет аудитории позитив, пользу, пищу для ума и при этом популярен, причем часто не только в России", – отметил генеральный директор ИРИ Алексей Гореславский.

Гореславский добавил, что за последний год в российском сегменте интернета подобных производителей стало очень много, а также выросло количество и качество проектов, поэтому экспертам и жюри было непросто выбрать лучших.

Награды победителям премии вручили в 14 ориентированных на молодежную аудиторию номинациях, включая четыре основных, а также три тематических и семь специальных.

Среди основных номинаций лучшим проектом в вертикальном формате стал веб-сериал “Ваня, спасай!”, сюжет которого разворачивается вокруг жизни студентов и будней добровольцев Всероссийского студенческого корпуса спасателей, базирующегося в РТУ МИРЭА. Лучшим анимационным проектом стал сериал про изобретательных подростков “Супергерои.ру”. Победителем в категории “Музыкальный клип” стала работа “Дима Дома” о Донбассе. Лучшим вирусным контентом назван финал сериала “Реальные пацаны”.

В тематических номинациях отмечены проекты без ограничений по формату и типу контента. Документальный проект о волонтерах #невсёравно победил в номинации “Делая мир лучше”. Мультимедийный образовательный “Проект 1812” (часть 2) о событиях войны 1812 года и экономическом, социальном и культурном устройстве России начала 19 века стал лучшим в категории “Сохраняя историческую память”. Победу в номинации “Искусство просвещать” одержал проект “Образцовое чтение”.

В рамках Национальной премии интернет-контента специальные номинации ежегодно отражают актуальную мировую повестку. Первый в мире художественный фильм, сцены для которого снимались в космосе, – “Вызов” – стал победителем в спецноминации “Мы из будущего”, учрежденной совместно с Российским обществом “Знание”. В спецноминации “Наука в фокусе”, организованной совместно с общероссийским сообществом “Движение Первых”, лучшим названо научно-развлекательное шоу “Наука для всех”.

В совместной с Всемирным фестивалем молодежи спецноминации “Конструируя новую реальность” – отмечена игра Atomic Heart.

Имена еще 22 обладателей III Национальной премии интернет-контента будут названы 30 мая в Москве.

Национальная премия интернет-контента была учреждена Институтом развития интернета в 2021 году для популяризации созидательного онлайн-контента.

Радио Sputnik ранее сообщило, что проект “России сегодня” стал победителем конкурса “Многоликая Россия”.

Взято отсюда.