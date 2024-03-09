Обломки сбитого над Курском беспилотника упали на поликлинику

Сотрудник полиции. Архивное фото

Обломки беспилотника, сбитого в Курске, упали на поликлинику, пострадавших нет, но из-за угрозы взрыва пациенты из соседнего здания эвакуированы, сообщил губернатор Роман Старовойт.

Ранее он сообщал о ракетной опасности в Курской области и призывал жителей укрыться, позже система ПВО сбила над Курском украинский беспилотник.

“В Курске обломки сбитого украинского БПЛА упали на крышу 6-й поликлиники на Союзной, повреждены 22 квадратных метра кровли. Пострадавших нет. Однако из-за угрозы взрыва пациенты из реанимации соседнего здания стационара машинами скорой помощи и санавиацией эвакуированы в медицинские учреждения города, а персонал и другие пациенты – в безопасное место”, – написал Старовойт в Telegram-канале.

По поручению главы региона на месте работает министр здравоохранения Курской области Екатерина Письменная.

Горняк22

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