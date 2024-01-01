Концепция председательства России в СНГ в 2024 году опубликована на сайте Кремля.

Из документа следует, что для Москвы приоритетной задачей в сфере энергетики в рамках председательства в Содружестве будет обеспечение энергетической безопасности.

Председательство РФ также будет направлено на развитие сотрудничества с международными организациями, укрепление СНГ как интеграционного объединения, углубление экономической интеграции и расширение культурно-гуманитарного взаимодействия.

Кроме того, Россия сосредоточится на совершенствовании механизмов совместного противодействия традиционным и новым вызовам и угрозам безопасности стран СНГ и укреплением военного сотрудничества.«

"В целях укрепления финансового суверенитета государств СНГ усилия будут направлены на расширение использования национальных валют во взаимных расчетах и формирование независимой от третьих сторон расчетной инфраструктуры, включая установление прямых корреспондентских связей между банковскими организациями и интеграцию трансграничных платежных механизмов", – говорится в документе.

Другим важным направлением работы СНГ в период российского председательства станет борьба с попытками отмены культуры различных народов или их вклада в культурное наследие.

В начале декабря радио Sputnik рассказало, какой договор со странами СНГ решила денонсировать Украина.

Взято отсюда.