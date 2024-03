PNAS: крохотная рыбка Danionella cerebrum способна шуметь как взлетающий самолет

Ученые из Университета Шарите в Берлине обнаружили, что одна из самых маленьких рыб в мире, Danionella cerebrum, способна издавать звук столь же громкий, как рев двигателей взлетающего самолета. Об этом говорится в публикации в Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), ведущем американском журнале для публикации оригинальных научных исследований, преимущественно в области биологии и медицины.

Исследователи, обнаружившие аномальную способность рыбки, поставили перед собой задачу понять, как ей удается издавать шум громче 140 децибелов. Обычно рыбы воспроизводят звуки с помощью вибраций плавательного пузыря, ритмически сокращая так называемые барабанные мышцы. Но система звукоизвлечения Danionella cerebrum оказалась уникальной: она состоит из барабанного хряща, специализированных ребер и устойчивых к усталости мышц. Благодаря этому крохотные рыбки могут издавать быстрые и громкие звуковые импульсы, похожие на шум отбойного молотка или пулеметную очередь.

Фантастические твари.Милые с виду животные способны навредить целым континентам. Почему в этом виноваты люди?«И как никто не погиб?»Как снимали самый опасный фильм, в котором сотни львов чуть не лишили лица будущую жену Бандераса

Однако этой способностью обладают только самцы, поскольку их ребра намного тверже, чем у самок. Ученые затрудняются сказать, зачем рыбам шуметь. По одной из версий, это помогает им ориентироваться в мутной воде. По другой, самцы издают громкие звуки, чтобы отпугивать конкурентов. Danionella cerebrum водятся на юге Мьянмы и живут в ручьях и небольших реках с мутной водой. Их размер составляет от 10 до 13,5 миллиметра, а объем мозга — всего 0,6 кубического миллиметра. Danionella cerebrum — существо с самым маленьким мозгом из всех известных видов позвоночных.

В феврале сообщалось, что в Таиланде рыбаки поймали трехметрового сельдяного короля, который, согласно поверьям, предвещает землетрясения и прочие стихийные бедствия. Это уже второй сельдяной король, которого нашли в этой зоне с начала года.

Взято

отсюда

новости сегодня последние свежие , дзен новости лента