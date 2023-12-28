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Общественный транспорт запустили по новому мосту через реку Кубань

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Общественный транспорт запустили по новому мосту через реку Кубань

В Краснодаре открыли движение общественного транспорта по недавно открытому мосту через реку Кубань, сообщает портал “Кубань 24”.

По Яблоновскому мосту запущены пять автобусных маршрутов, говорится в сообщении.

Яблоновский мост, соединяющий Краснодар и Адыгею, был построен на год раньше запланированного срока, написал в Telegram-канале губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.«”Работы выполнили при поддержке президента страны Владимира Владимировича Путина по нацпроекту “Безопасные качественные дороги”. Сегодня движение открыто по всем четырем полосам для автомобилей, а также зоны для пешеходов и велосипедистов”, – отметил глава региона.

По его словам, в 2024 году на развитие транспортной инфраструктуры региона будет направлено более 48 миллиардов рублей, отремонтировано 120 километров региональных и 114 километров автодорог местного значения.

Радио Sputnik также рассказало об уникальности нового моста через Волгу.

Взято отсюда.

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