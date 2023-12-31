Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

«Общественное»: в Харьковской области произошел взрыв

Подписывайся на ГОРНЯК22!

«Общественное»: в Харьковской области произошел взрыв

В Харьковской области произошел взрыв. Об этом сообщает украинский телеканал «Общественное».

Отмечается, что взрыв произошел в Чугуевском районе.

По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога объявлена в Харьковской, Днепропетровской, Полтавской, Кировоградской, Николаевской областях.

31 декабря Минобороны сообщило о ликвидации трех пусковых установок РСЗО в ДНР и под Харьковом.

В этот же день МО РФ опубликовало информацию о потерях Вооруженных сил Украины (ВСУ) с начала СВО.

Также российская армия нанесла поражение ВСУ на Красно-Лиманском направлении.

На Купянском направлении подразделения «Западной» группировки войск отразили четыре атаки штурмовых групп 30-й и 115-й механизированных бригад Вооруженных сил Украины в районе Синьковки в Харьковской области.

Ранее ВС РФ нанесли удары по дислокации украинских бригад.

Что думаешь?

ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ 2024

Выпечка
Горячие блюда
Десерты
Заготовки
Закуски
Напитки
Салаты
Соусы
Супы

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

НАПИСАТЬ НАМ

 Новости

Папа Римский воззвал к совести выгодополучателей от вооруженных конфликтов

01.01.2024

 Новости

Соцсеть X резко подешевела

01.01.2024

 Новости

На прилетевшем в Пермь из Махачкалы самолете обнаружили следы крови

01.01.2024

 Новости

В Киеве неизвестные проигнорировали запрет и запустили салют во время тревоги

01.01.2024

 Новости

Путин поздравил командующих участвующих в СВО группировок войск

01.01.2024

 Здоровье

Врачи рассказали, почему опасно объедаться мандаринами

01.01.2024

 Здоровье

Инстасамка раскрыла действенный способ похудеть на 20 килограммов

01.01.2024

 Здоровье

Снежная повестка и здравствуй, Новый год.Что произошло на Алтае. И при чем форточка?

01.01.2024

 Образование

Устраняются повреждения на электросетях в пригороде Барнаула. Куда звонить

01.01.2024

Безформата
нгс
риановости
газетару
коммерсантъ
толк
Алтапресс
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix