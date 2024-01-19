Обвинение запросило 28 лет для Треповой* по делу о гибели Татарского

Обвинение запросило 28 лет колонии для Дарьи Треповой*, обвиняемой в совершении теракта в кафе в Санкт-Петербурге, в результате которого погиб военкор Владлен Татарский, сообщает РИА Новости.«

"Обвинение запросило 28 лет колонии для Дарьи Треповой*, обвиняемой по делу о теракте, в результате которого погиб военкор Татарский", – передает корреспондент агентства.

Дополнительно представитель гособвинения попросила назначить обвиняемой штраф в 800 тысяч рублей.

Радио Sputnik сообщало, что обвиняемая в совершении теракта Трепова* частично признала вину в суде.

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