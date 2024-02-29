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Обвиняемая в убийстве Дугиной украинка включена в перечень террористов

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Обвиняемая в убийстве Дугиной украинка включена в перечень террористов

Обвиняемая в убийстве Дарьи Дугиной украинка Наталья Вовк* включена в РФ в перечень террористов и экстремистов, следует из сообщения Росфинмониторинга.«

"Перечень террористов и экстремистов <…> Вовк Наталья Павловна*, 16.05.1979 г.р. , г. Мариуполь", – следует из информации на сайте службы.

Также в перечень террористов и экстремистов включен предполагаемый сообщник Вовк* гражданин Украины Богдан Цыганенко*.

Дарья Дугина погибла вечером 20 августа 2022 года при взрыве автомобиля на Можайском шоссе в Одинцовском районе Подмосковья.

В ФСБ заявили, что убийство спланировали и осуществили украинские спецслужбы.

Радио Sputnik сообщало, что актер Кирилл Канахин* заочно приговорен к пожизненному сроку за госизмену.

Взято отсюда.

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