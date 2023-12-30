Обвиняемого в убийстве отца Легойды арестовали до конца февраля

Суд на два месяца арестовал обвиняемого в убийстве пожилого мужчины, чье тело накануне вечером было обнаружено в Подмосковье, сообщает пресс-служба прокуратуры Московской области.«”С учетом позиции Видновской городской прокуратуры суд заключил под стражу до 29 февраля 2024 года ранее судимого 26-летнего жителя Брянской области, обвиняемого в убийстве пожилого мужчины”, – говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

Отмечается, что обвиняемый сам признал себя виновным в совершении преступления. Согласно его показаниям, он с преступным умыслом попросил пенсионера подвезти его до банкомата. Получив согласие, мужчина напал и нанес жертве множественные колото-резаные ранения.

После обвиняемый похитил у пожилого мужчины все имеющиеся при нем денежные средства, вместе с ним покинул место преступления на машине. Пенсионера он выбросил у СНТ Мещерино-Чурилково и скрылся.«

"В судебном заседании он не возражал против избрания меры пресечения в виде заключения под стражу", – отметили в прокуратуре.

Накануне СК РФ сообщал, что уголовное дело об убийстве пожилого человека открыто в Ленинском городском округе Подмосковья. Тело мужчины с множеством колото-резанных ран было найдено на обочине дороги.

Позднее официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что полицейские в Подмосковье задержали подозреваемого в убийстве.

По данным источника РИА Новости, речь идет об отце председателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимира Легойды Романе.

Радио Sputnik сообщало, что патриарх Кирилл выразил соболезнования семье убитого Романа Легойды.

Взято отсюда.