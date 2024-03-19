Обвиняемый в убийстве более 30 пенсионерок выступит с последним словом

Задержанный в Татарстане по подозрению в убийствах пожилых женщин Радик Тагиров во время избрания меры пресечения в Советском районном суде в Казани. Архивное фото

Обвиняемый в более чем 30 убийствах пожилых женщин в разных регионах РФ Радик Тагиров во вторник выступит в Верховном суде Татарстана в Казани с последним словом, сообщил РИА Новости представитель суда.

Тагирову было предъявлено обвинение в совершении более 30 убийств, трех покушений на убийство и свыше 30 разбойных нападений на пожилых женщин. Верховный суд Татарстана начал рассматривать уголовное дело в отношении него в октябре 2022 года.

“Последнее слово подсудимого Радика Тагирова – 19 марта в 10.00 часов”, – сказал собеседник агентства.

Госовинение в ходе прений просило суд назначить Тагирову пожизненное лишение свободы с отбыванием в колонии особого режима.

По данным следствия, преступления обвиняемый совершал с марта 2011 по октябрь 2012 года в Казани, Нижнекамске, Волжске, Ижевске, Нижнем Новгороде, Чебоксарах, Уфе, Перми, Екатеринбурге, Саратове, Иванове, Кирове, Самаре, Челябинске и Москве. Тагиров находил одиноких пожилых женщин и, притворяясь работником коммунальной службы, попадал к ним в квартиры. Затем он нападал на потерпевших, избивал и душил, после чего обыскивал квартиры и похищал деньги.

Задержали Тагирова в декабре 2020 года. “Поволжский маньяк” во всем сознался и указал обстоятельства совершения преступлений на местах происшествий. Тагиров дважды судим – в 2005 и 2009 годах – за хранение оружия и кражу. Ранее работал слесарем.

Горняк22

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