Жителям России, которые выходят на пенсию в 2024 году, могут рассчитать размер выплат благодаря индивидуальному коэффициенту. Об этом сообщил Telegram-канал Объясняем.рф.

Там заметили, что выход на пенсию можно отложить на срок от одного года до 10 лет.

При этом индивидуальные коэффициенты и фиксированная выплата продолжат расти», — уточнили в сообщении.

На канале в качестве примера привели вариант, когда работник выходит на заслуженный отдых через пять лет. В этом случае размер страховой выплаты может увеличиться до 40%.

Чтобы рассчитать пенсию в этом году, вам понадобятся: личный коэффициент. Необходимо также учитывать, что стоимость пенсионного коэффициента — 133,05 рублей. Фиксированная выплата составляет: 8134,88 рублей.

Накануне финансовый советник, директор проекта «Рост сбережений» Сергей Кикевич назвал причины резкого падения уровня жизни при выходе на пенсию.

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