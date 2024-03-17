Очевидцы рассказали о повреждениях в Белгороде при обстреле со стороны ВСУ

Фрагмент разорвавшегося снаряда. Архивное фото

Многоквартирный дом, который находится неподалеку от белгородского ТЦ, который обстреляли 15 февраля, поврежден при обстреле днем в воскресенье, передает корреспондент РИА Новости.

На стене дома отчетливо видна выбоина после прямого попадания снаряда. Радом стоят поврежденные легковые автомобили, возле них – обломки стекол и москитные сетки. Место происшествия оцеплено правоохранительными органами, туда приезжал заместитель губернатора Белгородской области Владимир Базаров.

“Когда начались взрывы, я разбирала посылки, потом побежала в туалет. И как раз в этот момент, видимо, или осколок, или что-то отлетело и ударило по подъезду. Я выбежала, получается, здесь люди повыходили, мы начали звонить 112, но туда, как оказалось, дозвониться нереально — постоянно было занято. Потом службы – наверное, кто-то дозвонился – приехали”, – рассказала РИА Новости очевидец Марина.

Последние несколько дней Белгород и другие территории региона подвергаются массированным обстрелам со стороны ВСУ, есть погибшие и раненые.

новости горняк

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