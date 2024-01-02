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Очевидцы сняли на видео последствия цунами в Приморье

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Очевидцы сняли на видео последствия цунами в Приморье

Жительница поселка Преображение сняла на видео последствия цунами в Приморье.

Накануне власти городских округов сообщили, что угроза цунами объявлена во Владивостоке и Находке. По данным Примгидромета, максимальная высота волны цунами в Приморье на тот момент составила 30 сантиметров, во Владивостоке и Находке – 10-20 сантиметров.

Максимальную высоту волны зафиксировали в поселке Преображение, она составила 63 сантиметра.

На кадрах, снятых жительницей поселка, видны покрытые грязью глыбы льда, которыми усеяно побережье.«

"Вот такая у нас катастрофа. Страшно. Все спали, никто не видел, никто не чувствовал ничего… Такого я никогда не видела, чтобы у нас в Преображении было вот такое", – говорит она в видео, опубликованном в соцсети "ВКонтакте".

В понедельник в Японии произошли два сильных землетрясения, после которых Главное метеорологическое агентство страны распространило предупреждение о цунами на западное побережье – от северного Хоккайдо до южного острова Кюсю.

Радио Sputnik писало, сколько человек стали жертвами землетрясений в Японии.

Взято отсюда.

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