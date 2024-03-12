Очевидец рассказал детали о падении самолета Ил-76 в Ивановской области

Военно-транспортный самолет Ил-76 терпит крушение в Ивановской области

Житель села Богородское Ивановской области Валерий Затухин рассказал РИА Новости, что самолет потерпел крушение далеко от населенного пункта, в месте падения он видел черный дым.

Как ранее сообщило Минобороны РФ, в Ивановской области потерпел крушение выполнявший плановый полет Ил-76, причина – возгорание одного из двигателей при взлете самолёта. На борту находились восемь членов экипажа и семь пассажиров. На аэродром Иваново вылетела комиссия главного командования ВКС РФ. По информации правительства региона, населённые пункты в результате происшествия не пострадали. Как сообщил глава Ивановского района Сергей Низов, самолет упал в лесополосе, жилые дома и инфраструктура не пострадали благодаря героическим стараниям летчиков.

“Я с утра пошел в магазин…Вот там был большой дым, черный. Здесь много народу скопилось”, – рассказал Затухин.

Он отметил, что сам самолет не видел. “Далеко за лесом, ничего не видать было. За лесом… черный дым”, — отметил мужчина.

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