реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Пластиковые окна в Горняке

Очевидец рассказал детали о падении самолета Ил-76 в Ивановской области

Станьте ближе!
Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

Очевидец рассказал детали о падении самолета Ил-76 в Ивановской области

Военно-транспортный самолет Ил-76 терпит крушение в Ивановской области

Житель села Богородское Ивановской области Валерий Затухин рассказал РИА Новости, что самолет потерпел крушение далеко от населенного пункта, в месте падения он видел черный дым.

Как ранее сообщило Минобороны РФ, в Ивановской области потерпел крушение выполнявший плановый полет Ил-76, причина – возгорание одного из двигателей при взлете самолёта. На борту находились восемь членов экипажа и семь пассажиров. На аэродром Иваново вылетела комиссия главного командования ВКС РФ. По информации правительства региона, населённые пункты в результате происшествия не пострадали. Как сообщил глава Ивановского района Сергей Низов, самолет упал в лесополосе, жилые дома и инфраструктура не пострадали благодаря героическим стараниям летчиков.

“Я с утра пошел в магазин…Вот там был большой дым, черный. Здесь много народу скопилось”, – рассказал Затухин.

Он отметил, что сам самолет не видел. “Далеко за лесом, ничего не видать было. За лесом… черный дым”, — отметил мужчина.

новости горняк
Взято отсюда
Источник

Натяжные потолки в Горняке
горняк22 телеграм

Барнаулец издевался над собакой и сломал ей лапу

Сейчас животному ищут новый дом Пострадавшая собака в клинике /…

«Отбили, гремит и сейчас». Местные жители — о том,…

В Курске закрылись МФЦ, а школам посоветовали перейти на удаленку…

Массовая атака дронов, диверсанты на границах и крушение Ил-76:…

Главные события 12 марта, которые всколыхнули страну 12 марта 2024,…

Эрдоган назвал невозможной реализацию мирных планов по Украине без…

Эрдоган: мирные планы по Украине без учета России не принесут…

Ищите нас в соцсетях- Вконтакте, Однокласники, Телеграм

Горняк Онлайн
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp