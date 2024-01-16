Очевидец рассказал о последствиях взрыва украинского дрона в Воронеже

Жилой дом в Воронеже, пострадавший в результате ночной атаки дронов со стороны ВСУ

Житель Воронежа Алексей рассказал РИА Новости, как в результате взрыва беспилотника у него на балконе выбило москитную сетку, а потом подъехали пожарные и “скорая”.

Минобороны РФ сообщало ранее, что в ночь на вторник силами ПВО были уничтожены пять и перехвачены три украинских беспилотных летательных аппарата над территорией Воронежской области. По словам губернатора Александра Гусева, в результате попадания фрагментов сбитого БПЛА в квартиру на улице Тепличная медицинская помощь понадобилась девочке 2013 года рождения. У ребенка резаные раны руки, ноги и шеи, медицинскую помощь ей оказали на месте.

Как сообщал мэр Воронежа Вадим Кстенин, в результате ночного налета в одном многоквартирном доме произошло возгорание на балконе, еще в нескольких многоквартирных и частных домах выбиты окна. Ущерб, нанесенный гражданам, будет компенсирован. Введен режим ЧС. По последним данным, в общей сложности повреждено порядка 130 окон и балконных конструкций в домах по улицам Тепличная и Острогожская.

“Примерно в 2.20 (мск) произошел взрыв. У меня дом вот стоит, (улица Тепличная – ред.) 8б, выбило москитную сетку на балконе. Потом увидел огненную вспышку, потом увидел, как подъезжают пожарные, вышел на улицу, смотрю – попадание в дом… Видели, что люди начали выходить на улицу, тоже вышли посмотреть, что случилось… Люди волновались все, переживали… Приехали пожарные, потушили, “скорая” приехала”, – рассказал Алексей.

По его словам, стекла у него в квартире целы, но в доме есть поврежденные окна.

новости Алтайский

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