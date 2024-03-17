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Очная явка на выборах президента РФ превысила 70 процентов

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Очная явка на выборах президента РФ превысила 70 процентов

Очная явка на выборах президента России по стране составила 70,13 процента по состоянию на 16:10 мск, свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ.«”Ход голосования – 70,13 %”, – приводятся данные на информационном табло.

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что жалоб на выборах президента РФ в этом году фиксируется меньше, чем на выборах главы государства в 2018 году, комментируя ход голосования в эфире “Россия 24”.

Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование проходит в три дня: 15, 16 и 17 марта.

На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

Ранее радио Sputnik рассказало, что удивило наблюдателя из США Дэниеля Мартина Ковалика на выборах в Херсонской области.

Взято отсюда.

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