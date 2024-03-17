Очная явка на выборах президента России достигла 60 процентов

Очная явка на выборах президента России по стране достигла 60 процентов к 9:28 мск, следует из данных, опубликованных на сайте Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России.

В течение трех дней, начиная с 15 марта, избирательные участки работают до 20:00 по местному времени. Голосование завершится 17 марта.

На пост главы государства претендуют четыре кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

На выборах в 2018 году голосование проходило в один день. Тогда явка к 10:00 мск составляла 16,55 процента, к 12:00 мск – 34,72 процента, к 17:00 мск – 51,9 процента. После обработки 99,83 процента протоколов участковых комиссий она превысила 67 процентов.

Радио Sputnik ранее назвало число россиян, проголосовавших на выборах дистанционно.

Взято отсюда.