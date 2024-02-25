Рогов заявил об ожесточенных боях в центре Работино Запорожской области

Председатель общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что в центре села Работино в Запорожской области идут активные бои, Вооруженные силы Украины продолжают сопротивление, активно используя беспилотники, но инициатива находится за российскими военными.

Работино стало одной из самых горячих точек на запорожской линии фронта. Сейчас там идут ожесточенные бои, в том числе за центр села. Инициатива находится в руках российских бойцов, плюс идет поддержка артиллерии и фронтовой авиации

Рогов добавил, что ВСУ ведут активное сопротивление и применяют множество дронов. Продолжаются артиллерийские дуэли.

Чиновник отметил, что если украинские военные отступят из Работино, работинский выступ будет ликвидирован. Тем самым окажутся нивелированы все достижения летнего контрнаступления в Запорожской области.

19 февраля Рогов сообщил, что российская армия в районе Работино берет по несколько опорных пунктов ВСУ в день и постепенно выравнивает работинский выступ.

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ВСУ пытаются удержать Работино любой ценой

Рогов заявил, что украинские военные пытаются удержать Работино любой ценой. Наиболее тяжелые бои идут на ореховском участке, ВСУ перебрасывают туда новые резервы.

Инициатива в руках российских военных, но враг обороняется всеми силами. Режим Зеленского бросает под Работино новые силы, чтобы любой ценой удерживать это разрушенное село, которое стало символом всех достижений их хваленого контрнаступления с лета прошлого года в Запорожской области

20 февраля запорожский чиновник рассказал, что что у Вербового и Работино происходят интенсивные бои. По его словам, Вооруженные силы России теснили ВСУ в районе населенных пунктов. Украинская армия несла потери в технике и личном составе, подчеркивал он.

Также Рогов отметил, что ВСУ перебрасывают технику и военных как подкрепление в этот район. Он назвал это свидетельством того, что украинские войска готовятся к активным боевым действиям.

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Военкоры рассказали о боях в центре Работино

Военкор Евгений Лисицын в Telegram-канале подтвердил, что центр Работино перешел под контроль российских военных.

Центр Работино перешел под контроль ВС РФ. Ждем хороших новостей с данного участка

Как уточняет Telegram-канал «Военкоры Русской Весны», бойцам удалось закрепиться на занятых позициях. Подразделения Южного военного округа начали штурмовую операцию с раннего утра 24 февраля.

Бронегруппы вошли в центр Работино и стали штурмовать местный дом культуры и школу, которые стали основными укрепленными пунктами ВСУ.

Министерство обороны России в сводке 24 февраля сообщало о нанесении комплексного поражения двум украинским бригадам на запорожском направлении.

В результате слаженных действий подразделений группировки войск «Днепр» во взаимодействии с артиллерией нанесено комплексное огневое поражение подразделениям 65-й и 118-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Работино и Вербовое Запорожской области

В ведомстве добавили, что ВСУ потеряли до 35 военнослужащих, восемь автомобилей, также были поражены артиллерийская система американского производства М777, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика» и гаубица Д-30.

Ранее военный эксперт капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин оценил обстановку на запорожском направлении как непростую, однако обратил внимание на продвижение российской армии на этом участке специальной военной операции.

Взято

отсюда

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