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Одна из самых ядовитых змей в мире заползла в постель к девушке и укусила ее

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News.com.au: в Австралии змея заползла в постель к девушке и укусила ее

Одна из самых ядовитых змей в мире заползла в постель к девушке и укусила ее

В Австралии одна из самых ядовитых змей в мире укусила 20-летнюю девушку, ее госпитализировали. Об этом сообщает News.com.au.

Девушка из штата Квинсленд лежала в постели, когда к ней незаметно заползла сетчатая коричневая змея. Рептилия укусила австралийку в руку. Члены семьи пострадавшей сразу вызвали бригаду скорой помощи и наложили повязки на место укуса до прибытия парамедиков.

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Специалисты госпитализировали девушку в стабильном состоянии. Отмечается, что ей не потребовался ввод противоядия.

Яд сетчатых коричневых змей занимает второе место по токсичности среди всех сухопутных змей. Рептилии известны своим агрессивным поведением. Обычно они стараются избежать противостояния, однако если их беспокоят — начинают яростно защищаться.

Ранее сообщалось, что филиппинец вцепился зубами в напавшего на него питона и лишил его жизни. 48-летний Болхулио Алерия ехал на мотоцикле, когда на дорогу из травы выполз трехметровый питон.

Взято
отсюда

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