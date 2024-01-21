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Одно из попаданий при обстреле ВСУ Донецка пришлось на магазин

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Одно из попаданий при обстреле ВСУ Донецка пришлось на магазин

Последствия обстрела микрорайона Текстильщик в Донецке

Одно из попаданий при обстреле ВСУ Кировского района Донецка пришлось в магазин бытовой техники, передает корреспондент РИА Новости.

Попадание в магазин пришлось прямо во время работы, когда сотрудники обслуживали покупателей.

“Я стоял здесь, продавал телевизор людям. И как “шандарахнуло” туда, здесь было все в дыму, и мы побежали. Одного парня ранило маленькими осколками в шею”, – рассказал сотрудник магазина Артем.

В самом же здании пробита крыша, поврежден фасад и уничтожено большое количество бытовой техники.

Ранее стало известно об артиллерийском обстреле украинскими военным Кировского района Донецка, при котором, по сообщению Главы ДНР Дениса Пушилина, погибли по меньшей мере 13 мирных жителей, еще 10 получили ранения.

По сообщениям представительства ДНР в СЦКК, за прошедшие сутки вооруженные формирования Украины обстреляли территорию республики 43 раза, выпустив 161 боеприпас. Ранения получили 9 гражданских лиц, еще один погиб. Повреждения получили 44 жилых домостроения и 21 объект социальной инфраструктуры.

город Горняк
Взято отсюда
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