Одобрено ходатайство актера Михаила Ефремова об УДО

Комиссия в колонии удовлетворила ходатайство актера Михаила Ефремова об условно-досрочном освобождении, заявил глава ОНК Москвы Георгий Волков.

Он напомнил, что Ефремов получил 7,5 лет колонии строгого режима и отбыл уже более половины срока, учитывая время в СИЗО. Волков добавил, что окончательное решение будет принимать суд.«

"Если суд решит, что освобождать актера по УДО еще не своевременно, то всегда можно подать ходатайство о смягчении наказания на принудительные работы и переместиться в исправительный центр и уже исправляться дальше, работая фактически свободным человеком", – цитирует главу ОНК Москвы РИА Новости.

В 2020 году суд приговорил Ефремова к семи с половиной годам колонии за гибель человека в результате ДТП в центре Москвы с его участием.

Актер, управляя внедорожником, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с фургоном, которым управлял Сергей Захаров – впоследствии мужчина умер от травм в больнице. В крови актера был обнаружен алкоголь.

Радио Sputnik также писало, что Ефремов рассказал о своей жизни в колонии.

Взято отсюда.