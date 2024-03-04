реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

Одобрено ходатайство актера Михаила Ефремова об УДО

Станьте ближе! Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

Одобрено ходатайство актера Михаила Ефремова об УДО

Комиссия в колонии удовлетворила ходатайство актера Михаила Ефремова об условно-досрочном освобождении, заявил глава ОНК Москвы Георгий Волков.

Он напомнил, что Ефремов получил 7,5 лет колонии строгого режима и отбыл уже более половины срока, учитывая время в СИЗО. Волков добавил, что окончательное решение будет принимать суд.«

"Если суд решит, что освобождать актера по УДО еще не своевременно, то всегда можно подать ходатайство о смягчении наказания на принудительные работы и переместиться в исправительный центр и уже исправляться дальше, работая фактически свободным человеком", – цитирует главу ОНК Москвы РИА Новости.

В 2020 году суд приговорил Ефремова к семи с половиной годам колонии за гибель человека в результате ДТП в центре Москвы с его участием.

Актер, управляя внедорожником, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с фургоном, которым управлял Сергей Захаров – впоследствии мужчина умер от травм в больнице. В крови актера был обнаружен алкоголь.

Радио Sputnik также писало, что Ефремов рассказал о своей жизни в колонии.

Взято отсюда.

горняк22 телеграм

Как выросли доходы Барнаула? Все данные в одной картинке

Показываем динамику на инфографике с котиками 5 марта 2024, 16:30150Написать…

Узнать больше

В интернете снова произошел глобальный сбой: не работают YouTube и Instagram*

Пользователей выкинуло из соцсетей и не пускает обратно 5 марта…

Узнать больше
Как выросли доходы Барнаула? Все данные в одной картинке

Как выросли доходы Барнаула? Все данные в одной картинке

Показываем динамику на инфографике с котиками 5 марта 2024, 16:30143Написать…

Узнать больше
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp