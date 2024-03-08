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Офицер из Тувы стал Героем России после уничтожения автоколонны ВСУ

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Офицер из Тувы стал Героем России после уничтожения автоколонны ВСУ

Уроженец Тувы, офицер Чалым Чулдум-оол получил звание Героя России за уничтожение автоколонны ВСУ, сообщил глава Республики Тува Владислав Ховалыг.«”У Тувы еще один герой! Старший лейтенант Чалым Сюндюпович Чулдум-оол из 55-й гвардейской бригады. Спасибо Верховному Главнокомандующему за решение!” – написал Ховалыг в Telegram-канале.

Офицер, руководя действиями огнеметного взвода, одним из первых выявил колонну из пяти автомобилей противника и уничтожил два из них выстрелами из гранатомета, затем с помощью подчиненных разбил вражеский отряд и лично уничтожил около 10 военнослужащих ВСУ из стрелкового оружия, говорится в материале телеканала “360”.

Ранее радио Sputnik рассказало, как боец ВС России спас технику связи под обстрелом ВСУ.

Взято отсюда.

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