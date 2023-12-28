Официальный сайт Филиппа Киркорова перестал работать

Сайт народного артиста РФ Филиппа Киркорова заблокирован, как сообщила РИА Новости пресс-секретарь певца Екатерина Успенская.

По ее словам, техническая поддержка занимается данной проблемой.

Официальный сайт исполнителя по состоянию на 22:16 мск выдает ошибку 4030.«

"Нет, пока нет (информации по сайту, – ред.). Занимается техподдержка. Спасибо", – сказала собеседница информагентства.

Накануне радио Sputnik сообщило, что суд зарегистрировал коллективный иск к Ивлеевой из-за проведения “голой” вечеринки.

Взято отсюда.