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Огненный смерч впервые зафиксирован в Приморье

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Огненный смерч впервые зафиксирован в Приморье

В Приморье впервые зафиксировано редкое природное явление – огненный смерч, сообщила пресс-секретарь Примгидромета Варвара Коридзе.

Она прокомментировала появившуюся в соцсетях видеозапись необычного явления, сделанную в поселке Провалово Приморского края (Барабашевское сельское поселение Хасанского округа).«”Огненный смерч, или огненный торнадо, ранее не фиксировали в Приморье. Это редкое природное явление – вихрь дыма, огня, пепла – возникает, как правило, в месте природных пожаров, когда сочетаются несколько факторов: огонь, пожар, ветер. Хотя нынешний случай в Приморье показал, что ветер не является основным “компонентом”, – сказала Коридзе РИА Новости.

По ее словам, в Барабашевском районе, где, по словам очевидцев, снято видео, ветер был несильный.«”Метеостанции зафиксировали в районе поселка Барабаш ветер западный, юго-западный 0,5 метра в секунду порывами 2,3 метра в секунду, при температуре воздуха 3,4 градуса мороза, осадков не было”, – уточнила эксперт.

В выходные сообщалось, что возле населенных пунктов Хасан и Гвоздево тушат два природных пожара, площадь которых достигает 3,8 тысячи гектаров.

Ранее радио Sputnik сообщало, что в 60 округах американского штата Техас объявлено чрезвычайное положение из-за природных пожаров.

Взято отсюда.

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