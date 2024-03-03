Охлобыстин прокомментировал поездки участников “голой” вечеринки в Донбасс

Донбасс – это не “прачечная” для участников “голой” вечеринки, и не место, куда нужно отправлять россиян в наказание, заявил актер Иван Охлобыстин.

В рамках Всемирного фестиваля молодежи (ВФМ) в Сириусе состоялась встреча актера с участниками мероприятия, в ходе которой обсуждался ряд вопросов, в том числе нравственные ценности.

Одна из участниц спросила Охлобыстина о его отношении к “голой” вечеринке, устроенной телеведущей Анастасией Ивлеевой, и тому факту, что некоторые селебрити посещают Донбасс “для галочки”.«”Относиться рационально, по-деревенски, по-нашему. Надо от них взять все, что привезут, но не тешить себя иллюзиями, что они – наши. Донбасс – это не “прачечная” и не место, куда нужно посылать в наказание. Именно там сейчас бьется верное сердце России”, – цитирует Охлобыстина РИА Новости.

При этом актер считает, что “голая” вечеринка – это не признак болезни общества, а симптом структуры общего мироздания.

В конце декабря 2023 года Ивлеева провела закрытую вечеринку в клубе “Мутабор”. Она получила название “голая” из-за дресс-кода: гости должны были прийти в полуобнаженном виде. Попавшие в Сеть кадры с вечеринки вызвали широкий общественный резонанс.

Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории “Сириус” по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодежь, генеральный информационный партнер – РИА Новости.

Радио Sputnik писало, что певец Филипп Киркоров дал концерт перед бойцами СВО в Горловке.

Взято отсюда.