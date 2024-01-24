Охотовед рассказал, как вести себя при встрече с волком

При встрече с волком вести себя нужно так же, как с агрессивной крупной собакой, рекомендовал зоолог, охотовед Михаил Кречмар.«”Не привлекать внимания, отойти в сторону, двигаться к человеческому жилью, привлечь внимание других людей… Eсли зверь уже собирается напасть, стоит прикинуть, что может стать подручным оружием. В отличие от медведя, от волков, даже нескольких, можно отбиться. Ремень с пряжкой, длинный тяжелый сук для этих целей вполне годятся. Главное – не подпускать животных близко”, – рассказал Кречмар в интервью интернет-изданию “Подмосковье сегодня”.

По мнению эксперта, случаи нападения волков на людей участились в связи с тем, что хищников стало много, а вести им охоту мешает высокий снежный покров.

Ранее в поселке Петуховского муниципального округа Курганской области волк покусал четырех человек. Женщина, пострадавшая при нападении хищника, скончалась.

Радио Sputnik также рассказало о видео с охотой волка на курицу в поселке на Кубани.

Взято отсюда.