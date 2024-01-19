Mash: около 10 человек сорвались с подъемника в Подмосковье, есть пострадавшие

Около десяти человек сорвались с высоты и пострадали в результате поломки горнолыжного подъемника на курорте Степаново в Подмосковье. Об этом пишет Mash в Telegram.

По информации издания, пострадали как минимум три человека. У одной женщины диагностировали перелом поясничного позвонка. Состояние еще двух мужчин оценивается как средней тяжести.

Как выяснил канал, у подъемника провис трос, после чего фуникулер резко затормозил. По словам застрявших на подъемнике, некоторые отдыхающие сами начали прыгать вниз из-за отсутствия эвакуации.

В свою очередь Baza сообщила в Telegram, что известно о двух пострадавших. По информации издания, те кто не сорвался, провисел в воздухе несколько часов. Спустить отдыхающих удалось с помощью лестниц.

Взято

отсюда

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