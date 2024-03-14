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Около тысячи мастер-классов проведут на фестивале “Московская Масленица”

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Около тысячи мастер-классов проведут на фестивале "Московская Масленица"

Около тысячи мастер-классов проведут на фестивале “Московская Масленица” профессиональные повара, кузнецы, ткачи и швеи, рассказала заммэра столицы Наталья Сергунина.«”Всего в рамках фестиваля пройдет больше тысячи разнообразных занятий. Юных участников познакомят с масленичными традициями регионов России – от Калининграда до Владивостока. Мастер-классы проведут профессиональные повара, кузнецы, ткачи и швеи. Под их руководством ребята смогут смастерить памятные сувениры, украсить посуду и испечь блины с оригинальными начинками”, – отметила Сергунина.

Так, например, ежедневно с 12:00 до 20:00 в кузнице на Тверской площади можно освоить начальные навыки работы с металлом. У станции метро “Алма-Атинская”, на Мичуринском проспекте и в Зеленограде представят виды декоративной росписи разных регионов страны.

В кинодоме на Городецкой улице гостей ждут уроки актерского мастерства и фотопозирования, создание кинохлопушки, съемки, интервью и многое другое, добавляет телеканал “Москва 24”.

Радио Sputnik также рассказало о самых полезных начинках для блинов.

Взято отсюда.

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