Певица Ольга Серябкина примерила розовое платье с глубоким декольте в ванной

Бывшая солистка поп-группы «Серебро» Ольга Серябкина примерила откровенный наряд на новых снимках. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

38-летняя исполнительница разместила серию кадров, на одном из которых она позировала, лежа в ванной в нежно-розовом платье. Упомянутый наряд имел глубокое декольте, которое частично демонстрировало грудь певицы.

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Кроме того, звезда распустила темные волосы и нанесла макияж с графическими стрелками. Свой образ она дополнила живой коралловой розой, прикрепив ее к волосам.

Ранее в марте Ольга Серябкина показала внешность без макияжа. Знаменитость предстала перед камерой в белой классической футболке и с увлажняющей тканевой маской на лице. При этом на ней сидел черный шпиц, а в руках Серябкина держала чашку с напитком.

Взято

отсюда

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