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Омбудсмен Титов призвал россиян не бояться трудовых мигрантов

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Омбудсмен Титов призвал россиян не бояться трудовых мигрантов

Россияне безосновательно боятся иностранных граждан, приехавших в страну на заработки, заявил уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов.«”О страхе россиян перед мигрантами мне хорошо известно. Хотя он совершенно безоснователен. По статистике МВД РФ, граждане России совершают куда больше преступлений, чем мигранты”, – отметил он в беседе с РИА Новости.

По мнению Титова, негативное отношение к мигрантам среди граждан РФ вызвано также опасением, что их рабочие места будут заняты приезжими, хотя это не так.«”У россиян сегодня есть все возможности в зависимости от уровня образования и квалификации применить свои силы и знания в любой профессии, в любой отрасли, по любой зарплате”, – заключил омбудсмен.

Радио Sputnik сообщало, что МВД РФ утвердило новую форму уведомлений об трудоустройстве для иностранных рабочих.Беседы с БрэнсонКакие мигранты нужны России?16 декабря 2023, 13:33

Взято отсюда.

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