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Омский губернатор Хоценко пожелал хорошего вечера оставшимся без света людям

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Губернатор Омской области Виталий Хоценко пожелал хорошего вечера жителям региона, оставшимся без света из-за аварии. Комментарий глава региона опубликовал в своем Telegram-канале.

В видеообращении Хоценко отметил, что часть Омска и области находятся без электроснабжения. По его словам, он поручил министру энергетики региона срочно выехать на объект.

«Энергетики уже работают на подстанции. Ситуация под контролем», — сказал Хиценко.

В конце ролика губернатор добавил фразу: «Хорошего вечера».

Позднее Хоценко сообщил, что в Любинском, Саргатском, Тарском, Усть-Ишимском муниципальных районах электроснабжение удалось восстановить, а энергетики продолжают работу.

В конце декабря сообщалось, что в Дагестане более ста тысяч человек остались без электроснабжения из-за непогоды.

До этого портал The Sacramento Bee писал, что дикая индейка спровоцировала отключение электроэнергии в городе Сакраменто (штат Калифорния, США) в канун Рождества. Местной энергетической компании удалось быстро решить проблему, и у местных жителей было электричество на Рождество. Отмечается, что дикая птица попала в провода.

Ранее стало известно, что жители Ярославской области получат по 15 тысяч рублей из-за отключения света.

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