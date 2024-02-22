Омского экс-депутата признали виновным в съемках порно со школьницами

Сотрудник полиции. Архивное фото

Омский районный суд вынес приговор экс-депутату и его супруге, которые снимали порно со школьницами, рассказали в пресс-службе суда.

Инцидент произошел в мае 2021 года. Как рассказали РИА Новости в пресс-службе СУ СК РФ по Омской области, в отношении 23-летней жительницы Покровки, являющейся супругой экс-депутата районного Совета, возбудили уголовное дело в связи с обвинением в сексуальных отношениях с несовершеннолетними девушками, одной из которых на момент преступления не исполнилось 16 лет. Супруги зарабатывали, снимая порно. Ролики они выкладывали в интернет. Следователи обнаружили у них более 80 гигабайт фото и видео порнографического характера. Во время следствия депутат лишился мандата. На пару было возбуждено уголовное дело по статьям “развратные действия”, “половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста”, “изготовление и оборот материалов или предметов с порнографическими изображениями несовершеннолетних”, “использование несовершеннолетнего в целях изготовления порнографических материалов или предметов”. Вину пара не признала.

“Суд признал подсудимых виновными в совершении инкриминируемых каждому преступлений и назначил женщине окончательно наказание по совокупности преступлений в виде 5 лет лишения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. На основании статьи 82 УК РФ реальное отбывание назначенного наказания в виде лишения свободы отсрочено до достижения ее ребенком четырнадцатилетнего возраста. Подсудимому назначено окончательное наказание по совокупности преступлений в виде 4 лет 6 месяцев лишения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима”, – пояснили в пресс-службе.

Приговор не вступил в законную силу.

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