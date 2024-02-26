Зеленский: Путин в 2019 году призывал прекратить огонь в ДонбассеСюжетПресс-конференция Путина:

Президент Украины Владимир Зеленский во время большой пресс-конференции рассказал, что российский лидер Владимир Путин во время их личной встречи поднимал вопрос о прекращении огня в Донбассе.

Разговор двух политиков проходил на полях саммита в «нормандском формате» в декабре 2019 года в Париже. «Он [Путин] постоянно поднимал вопрос прекращения огня. Я уже точно не помню, удивило ли меня что-то в личном контакте, потому что это вообще было как будто в другой жизни», — сказал Зеленский, добавив, что не помнит детали разговора.

На вопрос, поднимет ли он трубку, если Путин ему будет звонить, Зеленский ответил шуткой. «У него же нет мобилки, как он мне позвонит? А я с телеграфом с 1917-го уже не работаю», — сказал украинский президент.

«Бахмутский мясник»Что известно о новом главнокомандующем ВСУ Александре Сырском?«Покинутый всеми диктатор»Зеленский рискует потерять власть. Кто готов бросить ему вызов на выборах президента Украины?

Зеленский рассказал про слитый план контрнаступления

Коснулся Зеленский и неудачи прошлогоднего крупного контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ). По его словам, российская сторона заранее узнала план украинской стороны. «Наши планы осенью прошлого года были на столе Кремля были до того, как начались контрнаступательные действия. Точка», — сказал украинский президент.

Он добавил, что украинская армия не отказывается от наступательных действий. «Главное — иметь план, и этот план у нас есть. Я не могу назвать детали… чем меньше людей знают планы украинской армии, тем быстрее будет победа», — сказал глава государства.

Весной прошлого года стало известно об утечке секретных документов Пентагона, в которых содержалось описание состояния ВСУ, а также информация о планах США и НАТО по укреплению украинской армии.

Зеленский объяснил смену главкома ВСУ и рассказал про потери

Именно попытки изменить положение дел на фронте в 2024 году и привели к смене главкома ВСУ. «План связан с руководством. Планов будет готовиться несколько из-за утечки информации. «Ну а почему я кого-то меняю, это наши внутренние моменты», — сказал глава государства. Он также рассказал, что в армии сейчас проводится аудит, вызванный в том числе отходом из Авдеевки.

В первую очередь решить вопрос с резервами. Резерв не был нормально подготовлен, это факт, мы должны его признать

8 февраля Зеленский уволил Валерия Залужного с поста главкома ВСУ и назначил вместо него бывшего командующего Сухопутными войсками Александра Сырского. На протяжении длительного времени СМИ писали о конфликте Залужного и Зеленского, который, в частности, мог возникнуть из-за политических амбиций военачальника.

«Идет война на истощение»Россия и Украина готовятся к зимним боям. Как изменится ситуация на фронтах СВО в 2024 году?«Фронт посыпался быстро»Почему войска Украины оставили Авдеевку и как это изменит ситуацию на фронтах СВО?

Также Зеленский коснулся и потерь армии за два года. По его словам, с момента начала вооруженного конфликта погибла 31 тысяча украинских военных. Однако эти цифры вызвали недоверие, например, у газеты The New York Times, по информации которой, еще в летом прошлого года американские власти оценивали потери ВСУ в 70 тысяч.

О лживости слов Зеленского о потерях собственной армии успели заявить в российских МИД и Совете Федерации. Как считает официальный представитель МИД России Мария Захарова, для Зеленского граждане Украины и бойцы ВСУ являются не людьми, а единицами, на которых можно получить финансовую помощь Запада.

Взято

отсюда

новости россии и мира сегодня свежие , лента новостей