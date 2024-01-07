“Она вернулась домой”. Путин рассказал о привезенной из Нью-Йорка иконе

Президент России Владимир Путин рассказал, как вернул из Нью-Йорка в Подмосковье икону мученицы Елизаветы с частицей ее мощей.

Рождество российский лидер встретил в домовой церкви своей подмосковной резиденции Ново-Огарево, вместе с семьями погибших в ходе СВО Героев России. После завершения службы Путин рассказал о представленной иконе мученицы Елизаветы, которую привез из поездки в США.«”Эту икону с мощами мне подарил предстоятель зарубежной церкви в Нью-Йорке. Я ее сюда привез, дома поставил и не сразу осознал, что она вернулась к себе домой. Ведь это ее дом, она здесь жила. Потом перенес ее сюда, в церковь. А эта церковь была их домовым храмом”, – приводит слова президента РИА Новости.

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Взято отсюда.