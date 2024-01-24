По словам ответственного секретаря ОНК Москвы Алексея Мельникова, лидер «Левого фронта» Сергей Удальцов, который был арестован по делу об оправдании терроризма, находится в карантинной камере московского СИЗО-7. Представитель ОНК отметил, что жалоб на условия содержания у Удальцова нет, пишет РИА Новости.

Удальцов сообщил, что получает письма и передачи, а его сосед в камере является фигурантом дела по статье «Разбой». По словам правозащитника, в камере у Удальцова есть чайник, холодильник, телевизор и доступ к библиотеке с книгами. Удальцов допущен к ежедневным прогулкам.

До этого Удальцов неоднократно задерживался за участие в несогласованных акциях и демонстрациях, а летом 2014 года был приговорен к 4,5 годам заключения за организацию беспорядков на Болотной площади Москвы в мае 2012 года.

12 января сообщалось, что защита координатора «Левого фронта» Сергея Удальцова http://www.gazeta.ru/social/news/2024/01/12/22099795.shtml обжаловать его арест. Удальцов не согласен с выдвинутыми против него обвинениями. Он заявил, что поводом для преследования стали его посты в соцсетях в поддержку членов марксистского кружка из Уфы.

Ранее суд в Москве назначал лидеру «Левого фронта» 40 часов работ.

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