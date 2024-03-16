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Онколог Иванов: антидепрессанты способны спровоцировать рак груди

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Онколог Иванов: антидепрессанты способны спровоцировать рак груди

Фармакологические средства, содержащие эстроген, могут повысить риск развития рака у человека. Врач-онколог, онкохирург, химиотерапевт, кандидат медицинских наук и главный врач клиники МАММА Антон Иванов рассказал «Газете.Ru» о влиянии некоторых лекарственных препаратов на возникновение онкологических заболеваний.

«В список препаратов, которые могут спровоцировать рак, входят также пероральные контрацептивы и лекарства, которые назначают женщинам при нарушении менструального цикла или во время наступления менопаузы», — добавил он.

Однако врач подчеркнул, что риск возникновения опухолей от данных лекарств будет выше только при чрезмерном и неправильном употреблении препаратов.

«Антидепрессанты же способны спровоцировать рак груди, так как повышают уровень пролактина, что влияет на состояние рецепторной активности и чувствительности молочных желез. Препараты, которые используют для лечения миелодиспластического синдрома — состояния, когда в костном мозге в недостаточном количестве образуются здоровые зрелые клетки крови. Терапия не обходится без гипометилирующих агентов. Именно такие лекарства пробуждают неактивный до того момента онкоген — тот, в свою очередь, провоцирует острый лейкоз», — объяснил специалист.

В этот список онколог также отнес таблетки от язвы и изжоги, содержащие N-нитрозодиметиламин. Это вещество плохо влияет на работу печени и кишечника, а также может спровоцировать развитие рака.

«Комбинированные оральные контрацептивы также могут вызывать рак. У данных таблеток есть много побочных эффектов, один из самых опасных — тромбоз», — резюмировал он.

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