Оперштаб: пожар начался после падения двух летательных аппаратов на Кубани

Летательный аппарат и камыш загорелись в хуторе Каневского района Краснодарского края на площади примерно 250 квадратных метров, пострадавших нет, сообщили в оперативном штабе региона.

Ранее власти сообщили, что около 20:00 в районе хутора Трудовая Армения Каневского района произошло падение двух летательных аппаратов.«

"Горит летательный аппарат и камыш, площадь пожара примерно 250 квадратных метров. Угрозы жилым домам нет, пострадавших среди жителей хутора также нет", – говорится в сообщении Оперштаба в Telegram-канале.

Сейчас идет ликвидация пожара. Привлечены 40 человек, 14 единиц техники. Отмечается, что на месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов и специальных служб.

Радио Sputnik ранее писало о причине пожара в историческом здании в центре Москвы.

Взято отсюда.