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Определено место проведения песенного конкурса “ИнтерВидение” в 2024 году

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Определено место проведения песенного конкурса "ИнтерВидение" в 2024 году

Вид на центр Москвы

Международный конкурс песни “ИнтерВидение” в этом году пройдет в Москве, соответствующее распоряжение за подписью председателя правительства РФ Михаила Мишустина размещено на сайте официального опубликования правовых актов.«

"В пункте 1 распоряжения правительства Российской Федерации от 22 декабря 2023 года № 3798-р… слова "г. Санкт-Петербурге" заменить словами "г. Москве"", – сказано в документе.

Радио Sputnik сообщало, что конкурс “ИнтерВидение” может стать ежегодным.

Взято отсюда.

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