Опрос: посещение выставки “Россия” дает уверенность в завтрашнем дне

Абсолютное большинство россиян после посещения Международной выставки-форума “Россия” испытывают гордость за свою страну и уверенность в завтрашнем дне, показало исследование, проведенное НИУ ВШЭ и Экспертным институтом социальных исследований (ЭИСИ) в январе.

В опросе приняли участие 4 200 посетителей выставки. 98% из них сказали, что увиденное заставляет их гордиться Россией, говорится на сайте ВШЭ.«”Экспозиции, представленные на выставке, дают людям возможность “чувствовать себя частью большой страны” (96%) и вселяют веру в будущее и уверенность в завтрашнем дне (95%). Выставка вдохновила большинство опрошенных, дала им силы на перемены и желание попробовать что-то новое – такое мнение высказали 94% респондентов. Также у 92% участников исследования выставка вызвала желание стремиться к собственным достижениям”, – уточняется в сообщении.

Много нового узнали о достижениях и культуре народов России 90% посетителей выставки, а 88% могут порекомендовать ее другим.

Международная выставка-форум “Россия” на ВДНХ завершит работу 12 апреля. Президент РФ Владимир Путин предложил продлить ее.

Ранее радио Sputnik сообщало, какой подарок получил пятимиллионный гость выставки “Россия”.

Взято отсюда.