Опубликовано последнее письмо американского блогера и журналиста Гонсало Лиры, которого удерживали в тюрьме Харькова по обвинению в поддержке спецоперации на Украине — сам Лира сообщил, что его посадили за критику Киева. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на журналиста Александра Рубинштейна.

«Сообщите моей сестре. У меня двусторонняя пневмония (поражены оба легких), одновременно с пневмотораксом и очень тяжелым случаем отека всего тела. Все это началось в середине октября, но было проигнорировано администрацией тюрьмы. Они признали, что у меня пневмония, только на слушаниях 22 декабря. Мне предстоит пройти процедуру по уменьшению отека легких, из-за которого я испытываю тяжелую отдышку и теряю сознание после двух минут простого разговора», — пишет Лира.

До этого телеведущий Такер Карлсон сообщил о том, что критиковавший правительства Украины и США американский журналист Гонсало Лира скончался в украинской тюрьме.

Телеведущий напомнил, что Лира был гражданином США и предположил, что «администрация Байдена поддерживала его тюремное заключение и пытки». По словам Карлсона, отец журналиста «предсказал, что его сына убьют».

Ранее Илон Маск потребовал от президента Украины Владимира Зеленского объяснить задержание и арест гражданина США Гонсало Лиры.

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