Опубликовано видео горящего склада Wildberries в Петербурге

Журналисты “Известий” с помощью коптера сняли пожар на складе Wildberries в Санкт-Петербурге с высоты птичьего полета. «”На кадрах, опубликованных 13 января, видно, что с наступлением сумерек руины здания продолжают гореть. Все пространство вокруг бывшего склада остается окутанным серым плотным дымом”, – говорится в публикации.

Пожар начался утром в субботу, сотрудникам МЧС удалось его локализовать на площади 70 тысяч квадратных метров. Пожару присвоен максимальный уровень сложности.

Радио Sputnik также сообщило, что в Wildberries пообещали компенсировать продавцам стоимость поврежденных в результате ЧП товаров.

Взято отсюда.