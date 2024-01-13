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Опубликовано видео горящего склада Wildberries в Петербурге

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Опубликовано видео горящего склада Wildberries в Петербурге

Журналисты “Известий” с помощью коптера сняли пожар на складе Wildberries в Санкт-Петербурге с высоты птичьего полета.«”На кадрах, опубликованных 13 января, видно, что с наступлением сумерек руины здания продолжают гореть. Все пространство вокруг бывшего склада остается окутанным серым плотным дымом”, – говорится в публикации.

Пожар начался утром в субботу, сотрудникам МЧС удалось его локализовать на площади 70 тысяч квадратных метров. Пожару присвоен максимальный уровень сложности.

Радио Sputnik также сообщило, что в Wildberries пообещали компенсировать продавцам стоимость поврежденных в результате ЧП товаров.

Взято отсюда.

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