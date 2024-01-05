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Опубликовано видео патрулирования Черного моря вертолетом Ка-27

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Опубликовано видео патрулирования Черного моря вертолетом Ка-27

Минобороны РФ распространило видео патрулирования акватории Черного моря вертолетом Ка-27 палубной авиации Черноморского флота.«

"Экипаж вертолета Ка-27 из состава отдельного смешанного авиационного полка Черноморского флота выполнил практические полеты с палубы патрульного корабля "Дмитрий Рогачев" в ходе выполнения задач по патрулированию акватории Черного моря и защите гражданских судов на маршрутах интенсивного торгового судоходства от угроз со стороны Украины", – приводят "Известия" фрагмент сообщения ведомства.

Уточняется, что вертолетчики Морской авиации ЧФ осмотрели акваторию площадью до 50 квадратных километров, отработали взлет и посадку на палубу корабля на ходу и стрельбу из пулемета по движущейся морской цели.

Кроме того, были проведены тренировки корабельных расчетов, обеспечивающих полеты вертолета.

Ранее радио Sputnik писало, что корабли Черноморского флота отработали на учениях борьбу с дронами.

Взято отсюда.

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