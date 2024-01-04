Опубликовано видео тушения пожара на трансформаторной подстанции в Москве

Телеканал “360” опубликовал видеозапись тушения пожара на трансформаторной подстанции в Москве, возникшего утром в четверг.

На кадрах – пожарные тушат возгорание, перекинувшееся на фасад здания.

Уточняется, что ЧП произошло в Высоковольтном проезде, оперативные службы начали переключать потребителей в районах Бибирево, Северное и Южное Медведково и Отрадное на резервную схему энергоснабжения.

Большую часть зданий уже перевели на резервные источники питания, в ближайшие часы еще около 40 многоквартирных домов переключат на другую схему потребления в соответствии с технологическим графиком, говорится в публикации.

Отмечается, что в 08:53 мск пожарные ликвидировали открытое горение.

По словам источника телеканала “360”, внутри трансформаторной подстанции может находиться до 46 тонн масла.

Жители районов Отрадное, Бибирево и Алтуфьево сообщали, что в их квартирах произошло отключение отопления, света и воды.

В минувший вторник радио Sputnik сообщило, что в Вильнюсе после серии взрывов загорелся многоквартирный дом.

Взято отсюда.