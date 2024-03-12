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Опубликовано видео уничтоженной под Белгородом техники украинских ДРГ

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Опубликовано видео уничтоженной под Белгородом техники украинских ДРГ

Минобороны России опубликовало видео уничтоженного танка украинской диверсионно-разведывательной группы, пытавшейся прорваться на территорию России в районе населенного пункта Нехотеевка Белгородской области.«

"Прорыв украинских ДРГ не допущен. Диверсионные группы украинских боевиков были уничтожены на погранпереходе. На кадрах видны подбитая техника и убегающие террористы, уносящие раненых", – говорится в Telegram-канале ведомства.

Также опубликованы кадры с бронетехникой диверсантов, уничтоженной в приграничной зоне в районе населенного пункта Сподарюшино.«”Уничтожены боевые бронированные машины М113, Bradley производства США и личный состав террористических формирований украинских националистов. Понеся существенные потери, противник отброшен от границы Российской Федерации”, – рассказали в министерстве.

В ночь на вторник украинские вооруженные формирования, используя танки и бронемашины, безуспешно пытались осуществить попытку прорыва на территорию Россию в районах населенных пунктов Одноробовка, Нехотеевка и Сподарюшино Белгородской области.

Радио Sputnik также опубликовало видео уничтожения РСЗО HIMARS в зоне СВО.

Взято отсюда.

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