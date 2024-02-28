Опубликовано видео задержания в Ростове-на-Дону украинского шпиона

Задержание украинца в Ростове-на-Дону при попытке приобретения клистронов, используемых в зенитно-ракетных комплексах С-300

Центр общественных связей ФСБ опубликовал в среду видео задержания в Ростове-на-Дону украинского шпиона Сергея Кривицкого, который пытался выкупить комплектующие российской системы ПВО С-300.

На видео показано, как оперативники задерживают двух человек – Кривицкого и его сообщника у стадиона “Гребной канал” и заключают их в наручники.

Далее в ролике сотрудник ФСБ просит задержанного представиться и спрашивает, откуда он приехал, на что тот отвечает: “Кривицкий Сергей Викторович, с Украины я приехал”. Кривицкий признаётся оперативникам, что у “Гребного канала” он встретился с подельником, чтобы забрать “железо” – “прибор на С-300”.

В видео показывается украинский паспорт Кривицкого с пропиской в Запорожской области, клистрон от С-300 и 1000 долларов США наличными. Далее демонстрируется заседание суда, где украинскому шпиону зачитывают приговор.

Ранее сегодня в ФСБ сообщили о том, что задержанный в Ростове-на-Дону при попытке приобретения клистронов, используемых в зенитно-ракетных комплексах С-300, украинский агент Сергей Кривицкий осужден на 11,5 лет за шпионаж с отбыванием срока в колонии строгого режима.

Кроме того, украинец причастен к попытке организации поставки в ноябре 2019 года аналогичных приборов для украинской разведки. Тогда был задержан прибывший в Москву по поручению Кривицкого для приобретения клистронов украинец Василий Василенко. Сейчас Василенко отбывает наказание в исправительной колонии.

Горняк22

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